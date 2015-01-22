Заявление Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Гуманитарный штаб Рината Ахметова крайне обеспокоен обострением ситуации в Донецке и прилегающих населенных пунктах, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Возобновились обстрелы в Донецке и окрестностях. От обстрелов страдают мирные люди, работа гуманитарных миссий затруднена. В результате боевых действий, по данным Донецкой областной государственной администрации, только 20 января погибло 6 мирных жителей, 24 человека получили ранения и доставлены в больницы. Весь мир потрясла трагедия в Волновахе, которая унесла жизни 13 человек! Новая трагедия в Донецке 22 января с гибелью мирных жителей микрорайона Боссе увеличила число невинных жертв этой войны.

Мы скорбим по всем погибшим. Каждая человеческая жизнь бесценна. Но страшнее всего то, что страдают дети!

Только за последнюю неделю Гуманитарный штаб Рината Ахметова взял под контроль и обеспечил лечение для 4 детей от 1 года до 8 лет, которые получили ранения из-за боевых действий на Донбассе. А всего с начала конфликта число детей войны, которых опекает штаб, составило 29.

Обстрелам подвергаются школы, детские сады, лечебные учреждения. В результате прямого попадания серьезные повреждения получила донецкая больница №3, в том числе, детское и кардиологическое отделения .

Гуманитарный штаб Рината Ахметова еще раз обращается ко всем сторонам вооруженного конфликта, ко всем, в чьих силах повлиять на ситуацию, с единственным призывом – прекратить боевые действия. Гибель людей нельзя оправдать никакими целями!

Мы призываем мировую общественность, международные организации оказать максимальное влияние на ситуацию, чтобы остановить кровопролитие, не допустить новых жертв среди мирного населения. Необходимо вернуться в формат переговоров и продолжить поиск мирного решения. Только так можно защитить жизни маленьких и взрослых жителей Донбасса.

Штаб Рината Ахметова будет делать все возможное, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Мы планируем и далее доставлять социально незащищенным категориям жителей Донбасса продукты и детские товары, а также реагировать на все нужды мирного населения.

Гуманитарная ситуация в городах, которые находятся на линии фронта, усугубляется зимними холодами и приближается к катастрофической. По поручению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб открывает новое направление деятельности — экстренная помощь мирным жителям городов, которые находятся на линии огня.

Мы будем пытаться доставлять помощь в города, которые находятся под контролем украинских властей, но в которых не выплачиваются социальные платежи и наблюдаются перебои с продуктами. Мы будем делать все возможное, чтобы в условиях боевых действий люди не умирали от голода.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова с августа 2014 года уже передал самым незащищенным мирным жителям Донецкой и Луганской областей 1,5 миллиона продуктовых наборов и будет действовать так до тех пор, пока в нашей помощи будет необходимость .

Римма Филь

Координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова