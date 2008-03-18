В Чернигове будут бороться с компьютерной зависимостью у детей

Черниговский горсовет утвердил мероприятия по предотвращению формирования зависимости от компьютерных игр у детей

Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял решение "О мероприятиях по предотвращению формирования и развития зависимости от азартных, компьютерных игр и интернет-зависимости среди несовершеннолетних".

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это решение предусматривает пропускной режим для несовершеннолетних (им будет разрешено пользоваться компьютерами только при наличии ученического билета и регистрации в журнале заведения); ограничение пребывания детей и подростков в компьютерных клубах не больше двух часов на протяжении дня; запрещение посещения таких заведений несовершеннолетними после 21.00 в зимнее время и с 22.00 летом.

По мнению городского председателя Александра СОКОЛОВА, проблема компьютерной зависимости задевает интересы не только родителей, семьи, но и всего общества. Городской председатель дал поручение на протяжении двух недель специальной комиссии проверить деятельность компьютерных клубов относительно соблюдения санитарных требований, выполнения установленных норм пребывания в таких заведениях несовершеннолетних.