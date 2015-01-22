Чем полезна банановая диета

Банановая диета требует подготовки. Обязательно посоветуйтесь с диетологом или гастроэнтерологом перед ее началом. В «нулевой» день (подготовительный) исключите из рациона соленую, жареную и жирную пищу, также копчености и сладости (сахар в том числе). Морально подготовьтесь к тому, что в течение всех трех дней вам придется питаться только бананами, поэтому такая диета считается очень жесткой, пишет zdorovia.com.ua.

Покупаем основной ингредиент - бананы. Выбирая плоды в супермаркете, обратите внимание на их внешний вид: поверхность должна быть сочного желтого цвета, гладкой и блестящей, черные точки и пятна говорят об испорченности банана. Не покупайте недозрелые фрукты. Для диеты не подходят сушеные бананы, так как они во много раз калорийнее свежих плодов. Не храните купленные плоды в холодильнике, лучше при комнатной температуре.

Обрабатываем: чистим, снимая не только кожу, но и удаляя белые «нити». Очищенные бананы следует съедать сразу, потому что мякоть плода имеет свойство окисляться, темнеет и теряет витамины.

Дневная норма трехдневной диеты - 3 банана + 3 стакана обезжиренного молока или кефира (1% жирности). Желательно разделить приемы пищи так, чтобы были четко выделены завтрак, обед и ужин.

Удачным вариантом будет перетертый до состояния кашицы банан с добавлением разовой нормы кефира или молочный шейк (на 150 мл молока - 1 банан). Воду и зеленый чай без сахара можно пить в любом количестве.