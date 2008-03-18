Эпидемия гриппа в Киеве идет на спад

В Киеве наблюдается стабилизация эпидемической ситуации с гриппом и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на минувшей неделе (10–16 марта), в частности, уровень заболеваемости снизился на 11,2% по сравнению с предыдущей (3-9 марта).

По словам главного государственного санитарного врача Киева Ирины КОЗЛОВОЙ, на минувшей неделе с диагнозом грипп и ОРВИ были госпитализированы 17 человек, из которых 15 – дети до 14 лет.

«На минувшей неделе заболеваемость в столице была в 2,7 раза ниже эпидемического порога. Причем, снижение уровня заболеваемости состоялось за счет всех возрастных групп населения», - сказала И.КОЗЛОВА.

По данным вирусологической лаборатории городской СЭС, на минувшей неделе выявлено: аденовирусов – 1,5%, вирусов пара-гриппа – 13,8%, PS-вирусов – 1,5%, антиген вируса гриппа А – 1,5% и антиген вируса гриппа В – 4,6%.