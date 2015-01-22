За сутки ранены 16 украинских военных в зоне АТО
09:45, 22 января 2015Страна
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Сообщил и. о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев
Потери украинских военных в зоне АТО составляют 16 раненых и 10 погибших / Фото: УНИАН
За сутки потери украинских военных в зоне АТО составляют 16 раненых и 10 погибших.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и. о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
Он отметил, что в настоящее время известно о гибели по меньшей мере шесть защитников Донецкого аэропорта.
"Всего потери личного состава в районе проведения антитеррористической операции составляют 16 раненых и 10 погибших", - сказал он.
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