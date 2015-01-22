За сутки ранены 16 украинских военных в зоне АТО

09:45, 22 января 2015
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Сообщил и. о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев

Потери украинских военных в зоне АТО составляют 16 раненых и 10 погибших / Фото: УНИАН

За сутки потери украинских военных в зоне АТО составляют 16 раненых и 10 погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и. о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что в настоящее время известно о гибели по меньшей мере шесть защитников Донецкого аэропорта.

"Всего потери личного состава в районе проведения антитеррористической операции составляют 16 раненых и 10 погибших", - сказал он.

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