За сутки ранены 16 украинских военных в зоне АТО

За сутки потери украинских военных в зоне АТО составляют 16 раненых и 10 погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и. о. спикера Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что в настоящее время известно о гибели по меньшей мере шесть защитников Донецкого аэропорта.

"Всего потери личного состава в районе проведения антитеррористической операции составляют 16 раненых и 10 погибших", - сказал он.