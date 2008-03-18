В Украине продолжают закрывать противотуберкулезные санатории

Один из самых старых противотуберкулезных санаториев на Днепропетровщине - под угрозой исчезновения. Решения о закрытии заведения приняли облсовет и Днепропетровское управление здравоохранения. Чиновники свои позиции подкрепляют аргументами о неэффективности медучреждения и его устаревшем помещении. Впрочем, пациенты тубсанатория убеждены, на здание кто-то просто "положил глаз". Чтобы не потерять помещение, они готовы протестовать.

Без "Вязовка" у них не будет и надежды вылечиться. Достучаться к чиновникам защитники противотуберкулезного санатория так и не смогли. Единственное в регионе медицинское заведение, где лечат больных чахоткой с открытой формой, отныне будут защищать пикетами.

Олег Хандрига, пациент туберкулезного диспансера Павлограда: "История этого санатория началась с того, что из 10 больных - восемь уезжали здоровыми. Там сама природа лечит человека".

Расположенный в лесу за сорок километров от города, санаторий полюбили ловкие дельцы, утверждают пациенты тубдиспансера. Чиновники это опровергают и говорят, у них нет денег на содержание медицинского заведения и на то, чтобы лечение в нем сделать эффективным. Вместо этого как альтернативу предлагают пациентам путевки к Крыму, Карпат.

Валентина Гинзбург, нач. областного управления здравоохранения: "Заведение с 25 кроватями не имеет права на жизнь. И медицинское обслуживание, которое там есть, не выдерживает абсолютно никакой критики".

Работники санатория утверждают, что заведение уничтожают преднамеренно. За последние десять лет здесь не делали даже косметический ремонт.

Елена Токарь, главный бухгалтер санатория: "Это место хотят выкупить. Скорее всего, уже есть покупатель".

Обещаниям чиновников на получение путевок в оздоровительные карпатские и крымские заведения пациенты не верят. И добавляют: целебный воздух здешнего санатория намного эффективнее.

В настоящее время на Днепропетровщине лишь официальных - с открытой формой туберкулеза - свыше 10 тысяч больных. А уровень смертности от чахотки – один из самых высоких в Украине.

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