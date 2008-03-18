Плохой сон активирует у женщин воспалительные процессы

Регулярный непродолжительный сон причиняет больше вреда женскому организму, чем мужскому. Медики из Университета Дьюка /США/ обнаружили, что беспокойный и короткий по времени сон вызывает среди женщин сердечно-сосудистые нарушения, психологические проблемы и связан с высокими уровнями биомаркеров, увеличивающих риск диабета второго типа.

Врачи рассмотрели самочувствие и распорядок дня 210 здоровых мужчин и женщин средних лет. Образцы крови, взятые у участников научного эксперимента, были проверены на уровни биомаркеров, включая инсулин, глюкозу, белок свертывания крови фибриноген и два подстрекательных белка /интерлeйкин-6 и C-reactive/. Трудности с засыпанием, составляющие по времени более получаса, частое пробуждение в течение ночи и менее семи часов сна каждую ночь имели более серьёзные последствия для организма женщин, заключили терапевты. Плохой сон активировал у женщин воспалительные процессы, повышал количество инсулина, нарушал сердечный ритм, а также развивал признаки депрессии и чрезмерной враждебности.

Учёные предполагают, что такие гендерные различия частично связаны с действием множества естественных веществ в организме, типа аминокислоты триптофана, медиатора гормона серотонина и нейрогормона мелатонина. Все эти вещества, вероятно, в большей степени затрагивают женское настроение, начало сна и сопротивление инсулина в женском теле.

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