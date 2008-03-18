Как в 40 лет выглядеть на 30

То, что мы употребляем, может повлиять на нашу внешность намного эффективнее, чем самая дорогая косметика. Виноград отбеливает кожу, сливы разглаживают "гусиные лапки" вокруг глаз, дрожжи дают блеск волосам.

Быть без морщин после 40 лет и выглядеть на лет 10 младше - мечта каждой женщины. Как этого достичь? По мнению сторонников рационального питания, целесообразнее всего начать с собственной кухни. Продукты - неоценимый союзник красоты.

За старение отвечают прежде всего свободные радикалы - это частицы, которые попадают в организм вместе с дымом сигарет, ультрафиолетовыми лучами и уничтожают или повреждают клетки кожи. Свободные радикалы также образуются в организме во время процесса переваривания жиров. Не все, однако, знают, что мощное оружие против свободных радикалов рядом, стоит протянуть руку. Обезвреживают их полифенолы - натуральные красители, которые содержатся в ягодах, изюминах, винограде и красном вине. Деятельность свободных радикалов сдерживают также каротиноиды, которые окрашивают фрукты и овощи в желтый цвет. Абрикосы, манго, морковь, помидоры - это маленькая часть из списка продуктов, благодаря которым есть шанс избежать морщин и "гусиных лапок". Еще один помощник в этом деле - селен, который содержится в зерновых продуктах, семенах подсолнуха, рыбе и мясе. Он ликвидирует токсичное влияние тяжелых металлов, например, олова.

Среди витаминов королем "молодильных" веществ является витамин Е. Большое количество его в семенах льна, оливковом и подсолнечном масле, миндале.

Первым шагом к бархатной коже является очистка организма. Для этого нужно пить много минеральной воды, фруктовых соков, зеленого и травяного чая. Это увлажняет кожу изнутри и выводит токсины. "Чистят" кожу также рис, виноград, арбузы и яблоки.

Стоит включить в список продуктов морскую рыбу - благодаря ей кожа становится упругой, гладкой и блестящей.

Очень важным для кожи является кальций, его много в молоке и молочных продуктах. Кальций имеет большое значение не только для строения костей, но и для клеток.

Для укрепления волос и ногтей нужно есть продукты, содержащие кремний. Его много содержится в кашах, хлебе, чае из хвоща полевого. Кремний укрепляет волокна коллагенов, которые поддерживают эластичность кожи и подкожной ткани.

Крепкие, блестящие волосы обеспечит также употребление продуктов, содержащих биоплетень, то есть витамин Н. Багаты на него дрожжи, капуста, горох, грибы и хлеб. Еще одним важным веществом для здоровых волос является кислота пантотеновая, которая содержится в печени, зернах злаков, желтках яиц, мясе, зеленых овощах.

Вот 10 продуктов, постоянное употребление которых продлит вашу молодость: чернослив, изюмины, смородина, ежевика, чеснок, клюква, клубники, малина, шпинат, брюссельская капуста.