В течение суток в зоне АТО 40 украинских военнослужащих получили ранения

В течение суток в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, еще 40 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"По полученным штабом АТО данным, в течение последних суток погиб один военнослужащий и 40 получили ранения разной степени", - сказал Лысенко.

По его словам, в течение суток ситуация в зоне антитеррористической операции характеризовалась продолжением массированных обстрелов группировками российско-террористических войск позиций сил АТО и попытками боевиков расширить подконтрольную им территорию. В частности на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях террористы неоднократно обстреливали позиции сил АТО с использованием артиллерии, минометов, гранатометов, танков и установок «Град».

"В Донецком аэропорту продолжается боевая операция. В результате боев подразделения боевиков взорвали взлетно-посадочную полосу. К позициям украинских военных подошли дополнительные резервы и доставлены боеприпасы. Начальник Генерального штаба генерал-полковник Виктор Муженко находится в зоне АТО и руководит подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказал Лысенко.