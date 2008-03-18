Рак начинается с ”пустяка”

Медицинской наукой доказано, что рак начинается не сразу, а постепенно. Этому заболеванию очень часто предшествуют так называемые передраковые болезни (хронические язвы, папилломы, фибромы, полипы, гиперплазии, пигментные новообразования и тому подобное), из которых со времени вникают настоящие злокачественные опухоли.

Если такие болезни заблаговременно вылечить, то рак можно предотвратить.

Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. Иными словами - чем раньше больной обратится к врачу, тем лучше. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных вылечивают.

Какие же ранние признаки начала этой коварной болезни? Общими признаками является прогрессирующее увеличение пигментных новообразований, появление твердых безболезненных малоподвижных лимфоузлов, появление нетипичных выделений из разных органов, особенно с примесями крови разных оттенков, долговременные язвы, которые не поддаются лечению.

Частое выделение мочи у мужчин может быть признаком поражения простаты, а нарушение стула, в частности частые "безрезультатные" позывы - признаком поражения толстой кишки.

Увеличение любых доброкачественных опухолей (бородавок, папиллом, фибром) или появление новообразований или затвердений тоже должны насторожить больного.

Самыми типичными признаками поражения злокачественным ростом ЛОР-органов могут быть: резкое увеличение и уплотнение небных миндаликов или их язвы, появление полипов, грануляций, появление сукровичных выделений (особенно при хронических болезнях ЛОР-органов). Однако наличие этих признаков не обязательно свидетельствует о возникновении рака.

Тревожными симптомами является длительная боль в горле, увеличение и затвердение шейных лимфоузлов, хрипы, длительное течение хронических ларингитов и тому подобное.

Поэтому не стоит экономить какой-то час или даже день на своевременное посещение врача, ведь на лечение впоследствии придется терять недели, месяцы, платить за небрежность здоровьем или и жизнью.

Не следует также уклоняться от медосмотров, от специальных методов обследования.