За сутки в зоне АТО ранены19 украинских военных

За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.