За сутки в зоне АТО ранены19 украинских военных
13:37, 20 января 2015Страна
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На востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет
За сутки в зоне АТО 19 украинских военных получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.
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