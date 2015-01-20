За сутки в зоне АТО ранены19 украинских военных

13:37, 20 января 2015
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На востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет

За сутки в зоне АТО 19 украинских военных получили ранения / Фото: УНИАН

За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, на востоке Украины в зоне АТО за минувшие сутки погибших среди украинских военных нет, 19 получили ранения.

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