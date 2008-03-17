Лекарства запретили проносить на борт самолетов

Детское питание, жидкие медикаменты, косметические средства добавлены в "черный список" вещей, запрещенных для проноса в ручной клади на всех внутренних авиарейсах в Китае. Ранее подобные меры были приняты в отношении алкогольных и прохладительных напитков, отмечается в соответствующем распоряжении Главного управления гражданской авиации Китая /ГУГАК/.

В документе указывается, что пассажиры с детьми должны заранее предупреждать сотрудников авиакомпании, которые в свою очередь обязаны бесплатно предоставлять во время полета детское питание. Что касается специальных лекарств, то пассажиры должны предоставить соответствующие медицинские подтверждения, а также заранее дать возможность сотрудникам служб безопасности проверить проносимые лекарственные средства.

Ужесточение мер безопасности последовало после попытки совершить теракт на борту самолета, выполнявшего рейс Урумчи-Пекин. 19-летняя женщина через бизнес-класс сумела пронести в банке из-под прохладительного напитка бензин, в который были добавлены некие вещества, отбивающие сильный запах. Через 40 минут после взлета она закрылась в туалете, расположенном около топливных баков, где намеревалась поджечь бензин. Однако она была немедленно задержана, после чего экипаж совершил экстренную посадку. "Это была хорошо подготовленная, тщательно спланированная попытка террористического акта", - сообщила газета "Хуаньцю шибао".

ami-tass.ru