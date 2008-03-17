Нервотрепка ухудшает зрение

Зрение обычно зависит от эмоционального состояния человека, хотя официальных научных исследований по этой теме нет. Однако врачи иногда сталкиваются с такими случаями. В народе по этому поводу тоже существует известное высказывание "в глазах потемнело".

Но не нужно думать, что только негативные эмоции влияют на состояние зрения, причиной этого могут быть также избыточные позитивные эмоции.

Вообще стрессовый фактор приводит к тому, что в оргазме выделяется адреналин, который резко суживает, спазмирует сосуды. Сильный спазм сосудов может повлечь гипертонию, тромбоз сосудов глаза, эмболию сетчатки глаза. Этим и объясняется снижение остроты зрения после эмоционального стресса.

Если после конфликта вы чувствуете, что у вас ухудшилось зрение или появились другие необычные симптомы, примите таблетку "Нитроглицерина", "Валидола", "Но-шпы" или других спазмолитических препаратов. Эти средства способствуют расширению спазмируемых сосудов. Наилучше положить нитроглицерин или валидол под язык. То есть подходят любые препараты, для предоставления первой медицинской помощи при сердечном приступе.

К тому же, такая реакция на стресс - это повод обратиться к врачу-офтальмологу. Особенно опасно, если зрение не возобновляется на протяжении 2-3 дней, не исчезает ощущение дискомфорта. Такое состояние может свидетельствовать об эмболии сетчатки глаза (закупорка сосудов), тромбозе с кровоизлиянием или других заболеваниях глаз.