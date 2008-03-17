Солнечные прогулки защищают ребенка от диабета

Гуляя с ребенком в солнечную погоду, родители защищают его от диабета.

Как выяснили британские ученые, большое количество витамина Д, полученное в детстве, снижает риск развития аутоиммунных заболеваний. Именно к этой группе болезней относится самый тяжелый из нескольких разновидностей диабета – инсулинозависимый (сахарный диабет 1 типа). Результаты проведенного учеными исследования показали, что среди детей, которые все детство получали витамин Д, в дальнейшем сахарный диабет встречается на 30% реже. За предположение ученых говорит и тот факт, что риск заболеть диабетом у юного финна в 400 раз больше, чем у маленького жителя Венесуэлы. «Чем вводить витамин дополнительно, лучше чаще гулять с детьми в ясную погоду, это поможет организму выработать необходимое количество полезного витамина», - уверены ученые.

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