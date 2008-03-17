Украинские военные медики спасли жизнь афганской девочке с 50% ожогов тела

Украинские военные врачи в Афганистане вывели из критического состояния пятилетнюю местную девочку, которая вследствие несчастного случая получила 50% ожогов тела II – III степеней.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, по просьбе афганских медиков из города Чакчаран украинские военные врачи из состава литовской Группы по восстановлению провинции Гор Международных сил содействия безопасности в Афганистане Евгений ГЕРАСИМЕНКО и Сергей МОРОЗ оказали квалифицированную помощь потерпевшему ребенку.

“Девочка получила более 50% ожогов тела II – III степеней и находилась в состоянии ожогового шока. Мы срочно под наркозом выполнили ей обработку ожоговых поверхностей, сделали перевязку и назначили комплексную интенсивную терапию”, - сказал С.МОРОЗ.

По его словам, поскольку в имеющихся условиях оказать полноценную медицинскую помощь маленькой пациентке с такой травмой было невозможно, врачи обратились к командованию Международных сил содействия безопасности в Афганистане с просьбой посодействовать эвакуации девочки в специализированную клинику.

Однако на протяжении нескольких дней погодные и технические условия не позволяли перевезти девочки в спецбольницу. Все это время украинские медики продолжали лечение потерпевшей: ежедневно осуществляли перевязки под наркозом, проводили интенсивную терапию.

Действия военных врачей позволили вывести девочку из критического состояния и стабилизировать его.

16 марта потерпевшую с матерью на вертолете отправили в специализированный ожоговый центр в городе Герат.