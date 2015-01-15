Гуманитарный рейс Ахметова доставит продукты в прифронтовые города

19 большегрузных машин рейса везут около 350 тонн продуктов для мирных жителей Донецкой и Луганской областей, что позволит сформировать 25 000 наборов, сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе.

Гуманитарная помощь - сахар, мука, макароны, крупы, подсолнечное масло, кукуруза, овсяные хлопья, пряники и сгущенное молоко - предназначена населению Донецкой и Луганской областей, которое проживают в зоне АТО, и на подконтрольных украинской власти территориях.

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«Особенность данного рейса в Мариуполь состоит в том, что гуманитарная помощь будет доставлена в том числе переселенцам в прифронтовых городах. Мы понимаем, что ситуация на этих территориях часто даже хуже, чем в зоне проведения антитеррористической операции, поэтому стараемся максимально помочь и мирным жителям подконтрольных украинской власти городов», - прокомментировал Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба.

В частности, помощь будет направлена зарегистрированным переселенцам в подконтрольных украинской власти городах, таких как Мариуполь, Святогорск, Славянск, Авдеевка и Счастье. Также - мирным жителям неподконтрольных украинской власти городов, согласно выработанным критериям Штаба - Кировское, Краснодон, Свердловск и Ровеньки.

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Напомним, что за 5 месяцев работы Штаб Рината Ахметова оказал гуманитарную помощь 36 городам и населенным пунктам Донбасса, которые подконтрольны украинской власти, и 23 городам в зоне проведения АТО. При этом география оказания помощи регулярно расширяется.