ВР приняла закон об улучшении социальной защиты семей с детьми-инвалидами

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил министр социальной политики Павел Розенко, правительство предлагает предоставить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих родителей, которые заботятся об инвалидах с детства с самой тяжелой степенью поражения здоровья – об инвалидах с детства подгруппы А первой группы.

Кроме того, предлагается продолжить выплату помощи по достижению ребенком трёхлетнего возраста лицам, которым была назначена помощь при рождении ребенка до 30 июня 2014 года.

Также, подчеркнул министр, правительство предлагает упростить механизм и перечень документов при назначении помощи при рождении ребенка.

Так, в Законе «О государственной помощи семьям с детьми» устанавливается, что для назначения помощи при рождении ребенка в орган труда и социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка, подается одним из родителей (опекунов), с которым постоянно проживает ребенок, заявление по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сферах трудовых отношений, социальной защиты населения, и копия свидетельства о рождении ребенка. Данный перечень документов является исчерпывающим.

Орган социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей (опекунов), с которым постоянно проживает ребенок, имеет право, в случае необходимости, получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и учреждений все необходимы ведомости для назначения такой помощи.

Лицам, которые на 30 июня 2014 года имели право на получение помощи при рождении ребенка в размере, установленном на первого ребенка, после достижения ребенком двух лет, на следующие 12 месяцев назначается ежемесячная помощь в размере 130 грн, в порядке, установленном Кабинетом министров.

Предложенными изменениями в Кодексе законов о труде устанавливается, что в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все не использованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или инвалида с детства подгруппы А I группы.

В случае смерти работника денежная компенсация за неиспользованные им дни ежегодных отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или инвалида с детства подгруппы А I группы, выплачивается наследникам (в настоящее время об инвалидах в этих двух положениях речь не идет).