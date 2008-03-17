Милиция избила протестующих против застройки на территории Октябрьской больницы (фоторепортаж)

Сотрудники правоохранительных органов применили силу к участникам акции протеста против строительства высотного жилого дома на территории Октябрьской больницы Киева.

Как сообщает общественная инициатива Сохранить старый Киев, в мероприятии принимали участие представители Института физиологии им. Богомольца, работники Октябрьской больницы, активисты инициативной группы.

Строительство планируется вести на месте, на котором в 19-ом веке хоронили умерших от опасных инфекционных болезней, в том числе холеры и чумы.

В связи с этим уличное представление выглядело как процессия, участники которой несли носилки с чучелами, а сами были одеты в балахоны и противогазы. Когда импровизированный митинг перерос в перекрытие движения по улице Шелковичной, милиция Печерского РОВД принялась разгонять демонстрантов.

В свою очередь участники акции сцепились руками, на что милиции ответила применением силы. По словам протестующих кого-то били, кому-то крутили руки, а некоторых просто валили на землю. После этого, по словам участников акции, милиция начала запихивать задержанных в багажник милицейской машины, куда пытались поместить сразу шестерых людей.

В результате этих действий, несколько противников преступной застройки получили травмы. В частности, журналист Андрей Манчук сейчас находится в больнице с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ущемление поясничного нерва.

Также сообщается, что избиение прекратилось после появления генерала милиции Геннадия Москаля, который заявил, что "просто шел мимо по своим делам". Сначала милиция не узнала Москаля и попыталась задержать его вместе с участниками акции. Протест завершился уничтожением забора, установленного вокруг захваченного застройщиком участка земли.

Напомним, что строительство на территории Октябрьской больницы ведет компания ЖитлоБуд, совладельцем которой является народный депутат от БЮТ Иван Куровский.

Корреспондент.net

ФОТО: photo.unian.net