Неонатолог из Житомира получил премию «Гордость страны»

14 марта в театре имени Ивана Франко уже в пятый раз вручали ежегодные премии «Гордость страны». Эта премия, которая финансируется Фондом Виктора Пинчука, присуждается людям, которые своими героическими поступками вызывают восхищение нации, сообщает корреспондент УНИАН.

В номинации «Врач года» победил врач-неонатолог Сергей Лапоног (г. Житомир), который выходил младенца весом 490 граммов. Он выходил малыша, который появился на свет вдвое раньше от срока и весил 490 граммов. Профессионалы называют этот случай уникальным. Считалось, что малыш не может выжить, а если и выживет, то скорее всего будет инвалидом. Однако Богданчик, который при рождении помещался на ладони, не мог самостоятельно дышать и есть, попал в заботливые руки заведующего отдела интенсивной терапии новорожденных Сергея Лапонога. Врач практически поселился в больнице возле ребенка. Недавно Богданчику исполнился год, и он вполне здоров.

В состав общественного совета по присуждению премии входят Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Виктор Пинчук, Мирослав Попович, Сергей Бубка и многие другие.

Сам Пинчук называет эту премию самой престижной в Украине, потому что ее нельзя «ни купить, ни пролоббировать".