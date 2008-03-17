От ”легкого” майонеза быстрее полнеют

11:34, 17 марта 2008
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Продукт очень далекий от здорового

Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно. Он  содержит много жира, и при этом поглощается часто в огромных количествах. Нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справляются с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить.

Однако большинство людей считают, что жир – это единственный вредный компонент майонеза. Они с удовольствием покупают "легкий" майонез, и считают его здоровым продуктом. Смею заверить, что это не так.

"Легкий" майонез производят на основе модифицированных растительных масел – транс-жиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, "легком масле" и "легком" майонезе. Обычно их называют "высококачественным растительным жиром".

Транс-жиры практически не расщепляются нашими ферментами. Поэтому они гораздо эффективнее, чем обычный животный жир, накапливаются в организме. Как результат – "американская болезнь" лишнего веса, атеросклероз, другие обменные нарушения.

Кроме того, любой майонез содержит эмульгаторы, усилители вкуса, консерванты. Все это никак не улучшает здоровье любителей майонеза.

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