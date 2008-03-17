На Донетчине заболеваемость гриппом упала почти на 40%

В Донецкой области эпидемиологи отмечают падение уровня заболеваемости гриппом населения за прошедшую неделю на 36,6%.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санэпидемстанции, незначительное превышение уровня эпидемического порога от 1,3% до 3,2% зарегистрировано только в Енакиево и Старобешевском районе.

Среди всех заболевших, дети до 14 лет составляют 44,8%. Медики отмечают, что, к сожалению, заболеваемость школьников продолжает превышать уровень эпидпорога (в 1,3-1,4 раза) в 11 населенных пунктах области.

По мнению эпидемиологов, благодаря разобщению школьников на внеплановые каникулы, удалось на 30,3% снизить заболеваемость среди детей 7-14 лет.

Всего в области на сегодня по причине высокого уровня заболеваемости приостановлен учебный процесс в шести учебных заведениях (по одной школе - в Тельмановском, Волновахском, Славянском районах и в трех школах г. Ждановка).

За истекшую неделю было госпитализировано 328 заболевших, из них 230 (70,1%) дети до 14 лет, заключили в облСЭС.