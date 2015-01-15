В Одессу прибыла гуманитарная помощь от американской диаспоры

Семь тонн необходимых вещей, а также медицинского оборудования из Америки - такой подарок сделали украинские организации американской диаспоры для украинских военнослужащих и их семей, сообщает VIDIA.

Кстати, игрушки, обувь, прибыли в Одессу. Более 7 тонн гуманитарного груза собрала благотворительная организация «Вместе» в сотрудничестве с «Мисс Украинская Диаспора» и «Мое сердце с Украиной».

«Мисс Украинская Диаспора» вместе с украинским врачом в Чикаго Галиной Бориславского-Андрусейко дополнительно предоставили специальные госпитальные кровати и медицинские помпы для лечения ран.

8 больниц Украины, где проходят лечение бойцы АТО, получат самое ценное на сегодняшний день - специальные госпитальные кровати и вентиляционные помпы.

Напомним, ранее врач из Чикаго передала 120 коробок помощи для украинских госпиталей, а работники Посольства в США передали в Украину детям погибших и раненых бойцов в АТО новогодние подарки.