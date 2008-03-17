В Виннице планируют приобрести современные противоинфарктные препараты для ”скорой”

В Виннице в 2008 году запланировано приобрести противоинфарктные препараты для бригад скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета

Согласно сообщению, современные противоинфарктные тромболизисные препараты (стоимость одной ампулы составляет 8 тыс. грн.) будут приобретены для предупреждения ранней смертности и осложнений инфаркта миокарда на ранних стадиях заболевания.

По данным управления здравоохранения городского совета, распространенность сердечно-сосудистой патологии в Виннице растет и за последние 5 лет достиг 25 %. Наблюдается также тенденция к росту показателя заболеваемости и смертности от инфаркта миокарда соответственно на 7 % и 14 %. Каждый четвертый больной инфарктом миокарда умирает.

В 2007 году в городской клинической больнице № 1 создан кардиологический рентгеноперационный блок для проведения инвазии кардиологической группе больных, которая насчитывает в Виннице около 15 тыс. человек. Как считают специалисты, это даст возможность уменьшить показатель смертности из-за болезней сердечно-сосудистой патологии, особенно у людей работоспособного возраста.

Заболеваемость на острое нарушение мозгового кровообращения с каждым годом также имеет тенденции к росту почти на 6 %. От инсульта в городе умирает каждый четвертый больной. В связи с увеличением заболеваемости на инсульты на базе неврологического отделения городской клинической больницы № 1 открыто отделение для инсультных больных на 30 кроватей.

Распространенность факторов риска сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний в городе обусловлена следующими факторами: в 33,5 % взрослого населения выявлена артериальная гипертензия, 56,8 % имеют избыточный вес, 44 % мужчин и 16,5 % женщин курят.