Раскрыт механизм возникновения инфарктов и инсультов

Шведским учёным удалось раскрыть механизм возникновения инфарктов и инсультов.

Основной причиной инфарктов и инсультов является, как известно, атеросклероз – хроническое заболевание, при котором нормальному току крови препятствуют холестериновые бляшки, отлагающиеся на стенках кровеносных сосудов. Учёным из шведского Каролинского института удалось определить критический момент формирования бляшек и выявить группу генов, отвечающих за этот процесс.

- Мы обнаружили сеть из 37 генов, регулирующих содержание в крови так называемого "плохого" холестерина – снижение его уровня препятствует появлению атером на стенках сосудов. Это открытиепозволяет создать лекарственные средства, способные если и не остановить, то сильно замедлить течение болезни. То есть пациент сможет прожить долгую жизнь без клинических осложнений в виде инфаркта и инсульта, - говорит доцент молекулярной медицины Каролинского Института Йохан Бьоркегрен.

В настоящее время высокий уровень холестерина в крови снижают, предписывая пациентам физические упражнения, диету и препараты из группы статинов, которые, в частности, нормализуют уровень холестерина. Теперь же - шведские учёные рассчитывают, что их открытие даст начало совершенно новой терапии - воздействие будет оказываться непосредственно на гены.

Радио Свобода