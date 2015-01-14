Гуманитарный рейс Ахметова выехал в Донецк

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, 45 грузовиков рейса везут более 800 тонн продуктов и детского питания для мирных жителей Донецкой и Луганской областей: крупы, макаронные изделия, овсяные хлопья, сгущенку, муку.

В этот раз штаб отправил на Донбасс сдвоенную колонну рейса в составе 45 машин, так как вчера рейсу не удалось выехать из-за ситуации с введением спецпропусков для проезда в зону АТО.

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Перед отправкой рейс прошел все необходимые проверки, в том числе и проверки представителями батальона «Днепр-1». Автоколонна едет с необходимым пакетом документов, которые подтвержают качество продукции. Также ее сопровождает команда экспертов "Офицерского корпуса" (Центра освобождения пленных) и руководитель Центра Владимир Рубан.

- Задача, которую поставил Ринат Ахметов перед Гуманитарным штабом, - доставить продукты и помощь людям, которые в них нуждаются, в Луганскую и Донецкую области. – рассказал волонтер Штаба Максим Ровинский. - Из-за задержки рейса батальонами несколько недель назад график поставок был несколько смещен, но сейчас Штаб уже «возвращается» входит в график и делает все, чтобы все пункты выдачи помощи населению в Донецкой и Луганской областях работали бесперебойно.

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Напомним, в период с 13 по 19 января 2015 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует доставить на Донбасс 133 большегрузных автомобиля с продуктами для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволит сформировать 197 тысяч продуктовых и 12 тысяч детских пакетов. Всего в течение января Штаб Рината Ахметова планирует отправить на Донбасс 8000 тонн продуктов для формирования 500 000 гуманитарных наборов.