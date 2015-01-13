Причиной заражения воды в Бортничах стало загрязнение артезианских скважин

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА по итогам заседания постоянной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

«По официальным данным Главного управления санитарно-эпидемиологической службы в г. Киеве, вода из водопровода микрорайона Бортничи была заражена возбудителем кишечной инфекции. Как свидетельствуют заключения лабораторного исследования, причиной заражения воды стало загрязнение артезианских скважин №№ 50 и 18», - говорится в сообщении.

Оперативное реагирование на случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей микрорайона Бортничи и начатые профилактические мероприятия позволило локализовать инфекцию и сделать невозможным ее распространение. Ближайшие несколько суток будет длиться полная дезинфекция на водопроводных объектах жилого массива Бортничи усилиями ПАО «Киевводоканал».

В КГГА еще раз отметили, что система водоснабжения Верхних Бортничей локальная, и не связана с системой централизованного водоснабжения столицы. В нее включены три скважины и 4 км распределительных водопроводных сетей. «Система обеспечивает водоснабжение более 8 тыс. потребителей, которые подверглись бы опасности инфицирования в случае отсутствия немедленных профилактических мероприятий», - отмечают в мэрии.

На сегодняшний день выполнена профилактическая промывка и дополнительное хлорирование артезианских скважин и водопроводных сетей. На период проведения профилактических мероприятий рекомендовано не использовать воду для питья, приготовления еды, мытья посуды и купания. Пока будет продолжатся обработка воды, организован постоянный подвоз питьевой воды с помощью автоцистерн ПАО «АК «Киевводоканал» по адресам: ул. Ленина, 29, 45 и 65.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в ближайшие дни будет осуществлен тщательный лабораторный контроль воды, которая поставляется жителям Бортничей, а также перерасчет за услугу водоснабжения. Кроме того он отметил, что проводится проверка технического состояния водопровода и определяются факторы, которые способствовали попаданию загрязненной воды в систему водоснабжения Бортничей.