Была ли кишечная инфекция в источниках водоснабжения Бортничей?

16:44, 12 января 2015
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Центральная лаборатория по контролю качества питьевой воды ПАО «Киевводоканал» отобрала пробы водопроводной воды из источника водоснабжения – артезианской скважины, в контрольных точках водопроводной сети и на срезе домов, где были обнаружены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Результаты анализов ожидаются сегодня после 16.00.

Фото: boston.com

Об этом УНИАН сообщили в «Киевводоканале».

«Киевводоканал» осуществляет ряд профилактических мероприятий на водопроводных объектах этого жилого массива.

В компании обращают внимание, что система подачи воды в Бортничах локальная, и не связана с централизованной системой водоснабжения Киева.

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Выполнена профилактическая промывка и дополнительное хлорирование артезианских скважин и водопроводных сетей, которые поставляют воду в дома в Бортничах. После этого специалисты общества повторно взяли пробы в отмеченных точках.

Кроме того, с соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией согласовывается возможность промывки внутридомовых водопроводных сетей, которые не находятся на балансе «Киевводоканала».

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Промывка сетей начнется сегодня в 24.00 и продлится до 12.00 13 января.

На период проведения профилактических мероприятий жильцам рекомендуется не пользоваться водой для питья, приготовления еды, мытья посуды и купания. При этом в микрорайоне организован постоянный подвоз питьевой воды автоцистернами ПАО «АК «Киевводоканал» по адресам: ул. Ленина, 29, 45 и 65.

Также сообщается, что, по данным Дарницкого отдела Деснянского межрайонного управления ГУ ГСЭС в г. Киеве, по состоянию на 12.00 11 января было зарегистрировано 46 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди населения микрорайона Бортничи, в частности 2 взрослых и 44 детей. Всего было госпитализировано 32 человека.

Специалистами Дарницкого отдела Деснянского межрайонного управления ГУ ГСЭС в г. Киеве были отобраны пробы воды в колонках, частных домах и квартирах домов, где зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, для проведения исследования на бактериологические и химические показатели. По результатам исследования химические показатели отобранных проб воды в норме, исследование воды на бактериологические показатели в работе.

С целью предотвращения возникновения групповой вспышки в организованном детском коллективе районной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о временном прекращении работы двух детских дошкольных учреждений №№ 790 и 792 в Бортничах.

«До получения официальных заключений лабораторий «Киевводоканала» и Госсанэпидемслужбы просим представителей СМИ воздержаться от утверждения, что возбудитель инфекции был именно в водопроводной воде», - призывают в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, утром пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что с острой кишечной инфекцией госпитализированы 45 жителей Бортничей.

В КГГА заявили, что, по предварительным результатам проверок установлено, что возможным фактором заражения стала вода, которой население обеспечивается от коммунального локального водопровода Верхних Бортничей, находящегося на балансе ПАО «Киевводоканал».

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