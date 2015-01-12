В Украину прибыла гуманитарная помощь из Чехии для жителей Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в Львовской области, 9 января пять автомобилей с гуманитарной помощью для жителей Донбасса от чешских бизнесменов пересекли украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец-Корчевая» (Львовская область).

Работники Львовской таможни во взаимодействии с пограничниками и представителями смежных служб в пункте пропуска осуществили таможенные формальности в максимально короткие сроки.

«С помощью благотворительной организации «Человек в беде», которая занимается пострадавшими на Донбассе с начала конфликта, чешские бизнесмены свои транспортом доставят почти 87 тонн грузов, в том числе строительные материалы, предметы первой медицинской помощи, зимнюю одежду для пострадавших жителей востока Украины», - отмечается в сообщении.