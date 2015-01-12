Сухофрукты быстро восстановят микрофлору кишечника

• Чтобы быстро восстановить микрофлору кишечника можно сделать сладкую и полезную смесь. Изготавливается такая смесь из меда, кураги и чернослива. Твердые ингредиенты необходимо размельчить с помощью блендера или мясорубки, а после смешать их с медом. Употреблять такую смесь надо по одной столовой ложке в день.

• Восстановление микрофлоры кишечника народными средствами можно проводить с помощью классических круп. К примеру, очень помогают каши из геркулеса или гречки, съеденные за завтраком. Не будет лишним добавить к каше качественный чернослив. Также восстановлению микрофлоры очень хорошо помогает компот из сухофруктов. К обеду добавляйте винегрет или любой другой салат из свеклы. Пейте чай с добавлением кусочка лимона, ежедневно съедайте 2 зубчика чеснока для уничтожения злотворных бактерий.

• Конечно же, оптимальным вариантом будет употреблять различные кисломолочные продукты, такие как кефир и творог. Есть их можно без ограничений, так как эти продукты приносят организму исключительно пользу. Достаточно большой эффективностью отличается прием кумыса или ряженки (до двух стаканов в сутки).

• Также можно приготовить отличный рецепт из четырех чайных ложек семян укропа. Семена укропа нужно залить стаканом кипятка и оставить настаиваться в течение двух часов. После этого полученный настой следует принимать каждые два часа.

• Подорожник с корнем аира – отличный способ восстановить флору кишечника. Как и в предыдущих случаях, 2 ч ложки смеси лекарственных трав заливают кипятком и настаивают полчаса, после чего принимают в течение десяти дней по 50 миллилитров за полчаса перед каждым приемом пищи.

• Все кислые ягоды, типа клюквы, и плоды шиповника - это очень хорошее лекарство для восстановления микрофлоры кишечника.

• Уже ни для кого не секрет, что тыквенные семечки хорошо очищают кишечник от паразитов. Усильте их действие таким рецептом: в равных количествах измельчите в блендере тыквенные семечки, семечки от подсолнуха и грецкие орехи. 2 ст ложки получившегося порошка размешиваете в половине стакана кипяченой воды и выпиваете. Курс приема 2 раза в день 10 дней.