Количество погибших на Донбассе в результате боевых действий превысило 4,8 тыс. человек - ООН

Количество погибших на востоке Украины в результате боевых действий составило не менее 4808 человек.

Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С середины апреля по 6 января 2015 года на востоке Украины были убиты по меньшей мере 4808 человек (включая 298 на борту разбившегося малайзийского Boeing) и 10468 получили ранения", - говорится в докладе, передает ТАСС. В предыдущем отчете УКГВ, представленном в конце декабря, сообщалось о 4771 погибших и 10360 раненных.

В ООН отмечают, что число вынужденных переселенцев превысило 1 млн человек: 634 тыс. стали внутренне перемещенными лицами и еще 594 тыс. бежали в соседние страны, главным образом, в Россию.

В докладе УКГВ также отмечается, что в зоне боевых действий продолжают оставаться около 5,2 млн человек, при этом 1,4 млн "находятся в крайне уязвимом положении и нуждаются в гуманитарной помощи".

Как сообщалось, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.