Гуманитарные рейсы Ахметова доставят в январе полмиллиона продуктовых наборов на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 9 января, из Днепропетровска в Донецк выехал первый в этом году гуманитарный рейс Рината Ахметова. Первая колонна машин доставит сегодня для мирных жителей региона 260 тонн продуктов – сахар, макароны, крупы овсяные хлопья. Всего же в течение января Штаб планирует отправить на Донбасс 8000 тонн продуктов для формирования 500 000 гуманитарных наборов.

«Для Штаба крайне важно выполнить этот план после блокирования гуманитарного рейса батальонами в конце декабря – население Донбасса, те незащищенные категории мирных жителей, которым помогает Гуманитарный штаб Ахметова, ждут этой помощи, - комментирует Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба Рината Ахметова. - И это та задача, которую поставил перед штабом Ринат Ахметов, – максимально помочь мирному населению. При таких больших объемах гуманитарного груза Штаб жестко следит за качеством продуктов в наборах – все они сертифицированы, на каждой упаковке проверен срок годности. Штаб работает только с проверенными поставщиками. В части кильки – это, например, одна из лучших торговых марок («Аквамарин»). В условиях зимы Штаб планировал заменить рыбные консервы на тушенку и тем самым увеличить калорийность наборов, но блокирование грузов в декабре помешало этому».

Накануне отправки рейса Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил письма с уведомлением о составе рейса, количестве и номерах машин в МВД, ГАИ, Генеральный Штаб, СБУ, Министерство обороны, ГСЧС, Штаб АТО, в Днепропетровскую ОГА. Машины идут с необходимым пакетом документов и протоколом прозрачности.

Перед отправкой содержимое фур и сопроводительная документация были проверены представителем батальона «Днепр-1» в присутствии СМИ. Вячеслав Печененко, командир батальона «Днепр-1»: «Мы все проверили. Содержимое машин соответствует всем документам. Это действительно продукты первой необходимости - сахар, крупа, макароны - для мирных жителей. Груз при нас опломбирован и дальше будет следовать без досмотров».

По прибытию на стадион «Донбасс Арена» на каждую единицу гуманитарной помощи будут наклеены стикеры «Благотворительная помощь. Не для продажи», затем продукты расфасовываются в 14-килограммовые пакеты. В составе каждого - сахар, мука, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия, консервы мясные и рыбные, сгущенное молоко, печенье, кукуруза.

Помощь предназначается самым незащищенным категориям мирных жителей Донецкой и Луганской областей.