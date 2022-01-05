Новый год — семейный праздник, но не каждый имеет возможность встретить его в кругу семьи или с друзьями. Когда все отдыхают, работники скорой стоят на страже здоровья и жизни украинцев.

Новогодние праздники — кризисный период для медиков, во время празднования увеличиваются риски получения травм и ухудшения самочувствия. Увеличивается также количество жалоб на алкогольное, пищевое отравление и травмы, связанные с использованием пиротехники.

Поликлиники и амбулатории в праздничные дни не работают, поэтому нагрузка на экстренную медицинскую помощь растет. Станции экстренной помощи работают в усиленном режиме, привлекая большее количество бригад.

В канун Нового года, 31 декабря, фармацевтическая компания "Фармак" поздравила с праздниками работников экстренной медицинской помощи, которые дежурили в новогоднюю ночь в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Львове, Одессе, Кривом Роге и Шостке. В медицинские заведения Киева пришел с поздравлением Санта.

"103 – номер, который мы знаем наизусть еще с детства. Набрав его, мы всегда получим помощь: днем, ночью, в будни или в праздники. От всех украинцев 103 раза благодарим тех, кто в новогоднюю ночь спасает жизни и часто остается незамеченным. Счастливых и безопасных праздников!" – комментирует Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям "Фармак".

Одним из приоритетов компании "Фармак" является обеспечение крепкого здоровья украинцев. Компания регулярно поднимает социально важные вопросы и активно приобщается к благотворительным проектам в сфере здравоохранения.

Справка о компании

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины.* В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и отвечают высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена ​​более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research.

** По данным рейтингов издания "Власть денег" (2020 г.), "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" (2021 г.), "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (2020 г.).