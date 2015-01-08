Гуманитарный рейс Ахметова отправляется завтра в Донецк
15:02, 08 января 2015Страна
78
Завтра, 9 января, очередная колонна из 14 машин Гуманитарного Рейса Рината Ахметова отправится из Днепропетровска в Донецк
Фото: Пресс-служба Фонда Рината Ахметова
Гуманитарная помощь предназначена мирному населению Донецкой и Луганской областей, которое проживает в зоне проведения АТО и на подконтрольных украинской власти территориях.
Гуманитарный штаб приглашает журналистов вместе с представителями Днепропетровской областной государственной администрации, ГСЧС и международных организаций принять участие в отправке рейса.
Отправка машин состоится завтра, 9 января, в 8:45 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Маршала Малиновского, 122. Выезд рейса планируется в 9:00.
Аккредитация СМИ проходит по телефону: +38 050 299 63 18.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter