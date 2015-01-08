Чем опасна просроченная косметика

Исследование, опубликованное в 2013 году в "Международном журнале косметологии" (International Journal of Cosmetic Science) более подробно осветило эту проблему.

В испытании ученые следили за привычками по уходу и процедурой нанесения макияжа среди 44 женщин (в возрасте от 18 до 28 лет) и попутно анализировали состав косметики.

Оказалось, что результаты в гигиеническом аспекте были более чем ужасающие – почти 70% женщин в исследовании используют продукцию, срок годности которой уже давно истек! В основном это декоративная косметика – чаще всего тушь, подводка для глаз, тени для век.

Исследователи проверили на загрязнение самые востребованные средства для макияж глаз, и обнаружили, что 67% содержали потенциально опасные колонии микроорганизмов (в том числе Staphylococcus, Corynebacterium и бактерии рода Moraxella). Все это наиболее распространенные возбудители часто встречающихся бактериальных инфекций кожи и глаз.

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