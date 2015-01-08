Антиоксидантное действие витаминов

11:46, 08 января 2015
Страна
470

Антиоксиданты берегут нас от клеточных повреждений и дегенеративных заболеваний, свести к минимуму морщин и сохранить текстуру кожи, уменьшить частоту загара 

цитрусовые лимоны / Фото: УНИАН

Неспецифическое антиоксидантное действие демонстрируют витамины: витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферол), витамин К в восстановленной форме (гидрохинон), провитамин А (бета-каротин) и его предшественники каротиноиды. 

Антиоксидантом также считается убихинон (коэнзим Q10) в восстановленной форме, различные пептиды и белки. Эти и подобные им вещества обычно усиливают действие друг друга. 

К примеру, витамины С (водорастворимый) и Е (жирорастворимый) дополняют друг друга, защищая клеточные мембраны от перекисного окисления липидов. Те же функции они выполняют и в косметических средства: защищают липиды, как естественные, так и введенные в составе кремов. Производные витамина Е, такие как токоферол ацетат, пальмитат, стеарат, линолеат, эффективны в коже только после ферментативного гидролиза на свободные витамины и кислоты. 

Избирательным антиоксидантным действием обладают также ферменты: например, супероксиддисмутаза превращает супероксид аниона в перекись водорода. Глутатионпероксидаза содержит минерал-антиоксидант селен (селеноцистеин) и «генерирует» воду из перекиси водорода. Каталаза, вступая в реакцию с перекисью водорода, образует воду и кислород. Тиоредоксин относится к оксидоредуктазам: эти соединения могут устранять свободные радикалы, но могут и вызывать окислительный эффект в зависимости от конкретных метаболических процессов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter