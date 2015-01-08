Антиоксидантное действие витаминов

Неспецифическое антиоксидантное действие демонстрируют витамины: витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферол), витамин К в восстановленной форме (гидрохинон), провитамин А (бета-каротин) и его предшественники каротиноиды.

Антиоксидантом также считается убихинон (коэнзим Q10) в восстановленной форме, различные пептиды и белки. Эти и подобные им вещества обычно усиливают действие друг друга.

К примеру, витамины С (водорастворимый) и Е (жирорастворимый) дополняют друг друга, защищая клеточные мембраны от перекисного окисления липидов. Те же функции они выполняют и в косметических средства: защищают липиды, как естественные, так и введенные в составе кремов. Производные витамина Е, такие как токоферол ацетат, пальмитат, стеарат, линолеат, эффективны в коже только после ферментативного гидролиза на свободные витамины и кислоты.

Избирательным антиоксидантным действием обладают также ферменты: например, супероксиддисмутаза превращает супероксид аниона в перекись водорода. Глутатионпероксидаза содержит минерал-антиоксидант селен (селеноцистеин) и «генерирует» воду из перекиси водорода. Каталаза, вступая в реакцию с перекисью водорода, образует воду и кислород. Тиоредоксин относится к оксидоредуктазам: эти соединения могут устранять свободные радикалы, но могут и вызывать окислительный эффект в зависимости от конкретных метаболических процессов.