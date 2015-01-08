Полезные свойства лайма

Лайм содержит в большом количестве витамины С, А, калий, кальций, фосфор, железо, тиамин, рибофлавин. Благодаря содержанию аскорбиновой кислоты и калия, лайм способен укреплять стенки кровеносных сосудов. Он защищает зубы от кариеса и вредных отложений, предотвращает кровоточивость. Лайм содержит пектин, который способствует выводу токсичных веществ из организма.

Эфирное масло лайма помогает бороться с насморком. Лайм надежно укрепляет иммунитет, позволяет легче переносить простудные заболевания и ускоряет выздоровление.

Благодаря высокому содержании витамина С предупреждает развитие атеросклероза, замедляет процесс старения, стимулирует образование коллагена, от которого во многом зависят эластичность и упругость кожи.

Лайм – отличный транквилизатор, он успокаивающе действует на нервную систему, улучшает общее самочувствие, поднимает настроение. Современные исследования позволяют утверждать: индийский цитрус способен побороть зимнюю усталость, плаксивость, подавленность, повышенную раздражительность и нервозность.

Плоды, богатые лимонной кислотой, способствуют очищению кишечника. Сок лайма и соль действуют как слабительное.

Он используется как антисептическое, антивирусное и ранозаживляющее средство