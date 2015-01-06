Помощь больным с холодовой травмой и отморожением

11:25, 06 января 2015
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Методические рекомендации предназначены для врачей скорой медицинской помощи, других специальностей, оказывающих экстренную медицинскую помощь

Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в МОЗ, Украинским научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф разработаны специальные Методические рекомендации "Алгоритмы лечебной тактики больных с холодовоф травмой, отморожением отдельных участков и сегментов тела".

Методические рекомендации предназначены для врачей скорой медицинской помощи, других специальностей, оказывающих экстренную медицинскую помощь пострадавшим в результате переохлаждения и отражают основной перечень действий на догоспитальном и раннем госпитальном этапе, а также предоставляют рекомендации по профилактике переохлаждений и отморожений.

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