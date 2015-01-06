Помощь больным с холодовой травмой и отморожением

Как сообщили УНИАН в МОЗ, Украинским научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф разработаны специальные Методические рекомендации "Алгоритмы лечебной тактики больных с холодовоф травмой, отморожением отдельных участков и сегментов тела".

Методические рекомендации предназначены для врачей скорой медицинской помощи, других специальностей, оказывающих экстренную медицинскую помощь пострадавшим в результате переохлаждения и отражают основной перечень действий на догоспитальном и раннем госпитальном этапе, а также предоставляют рекомендации по профилактике переохлаждений и отморожений.