Во Львов в рамках ротации из зоны АТО вернулась группа медиков

Об этом сообщил УНИАН сотрудник Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины подполковник Тарас Грень.

Он отметил, что группа медиков (более десяти человек) Военно-медицинского клинического центра Западного региона находилась в зоне АТО почти три месяца.

Как рассказал руководитель группы подполковник медицинской службы Василий Битнер, в зоне ответственности львовских военных медиков, в частности, был Донецкий аэропорт и населенный пункт Пески. В общей сложности они эвакуировали из зоны боевых действий 400 раненных военнослужащих и провели более сотни операций в полевых условиях.

«На сегодняшний день почти весь персонал Военно-медицинского клинического центра Западного региона прошел сквозь войну. По словам самих медиков, после короткого отдыха они вернутся обратно на фронт. Ведь именно там требуется их самоотверженность и профессионализм», - отметил Грень.