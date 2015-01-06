Сколько можно съесть кутьи, чтобы не навредить здоровью

Украина и весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, сегодня отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

В этот день завершается Филипповский, или Рождественский пост. На столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12-ти апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.

В старину считалось, что чем богаче (то есть вкуснее и сытнее) рождественская кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Зерно, из которого готовят кутью, символизирует вечную жизнь, воскресение и изобилие. Мед — символ райского блаженства, здоровья и благополучного быта. Мак и орехи – символы достатка и плодородия.

Пшеница — основной ингредиент кутьи — богата витаминами, белками, углеводами и микроэлементами. Клейковина пшеничных зерен укрепляет мышцы тела. Мед содержит легкоусвояемую глюкозу, которая благотворно влияет на сердце, желудок, улучшает аппетит. Грецкие орехи полезны для мозга, сердца и печени, а сочетание орехов и меда положительно действует на нервную систему.

Чтобы не навредить здоровью, ограничьтесь 100-150 г кути, то есть, 4-5 столовыми ложками, рекомендуют врачи. Пшеница тяжелый продукт для больного желудка и поджелудочной железы. С кутей следует быть осторожным тем, кто имеет проблемы желудочно-кишечного тракта, в частности страдает хроническим панкреатитом: в больших количествах пшеница приводит к вздутию живота и дискомфорту. Также воздержитесь от кутьи, если у вас язва желудка.

А с первой звездой уже можно колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши предки чествовали Солнце праздником Коляды. Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и благополучие.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег - то лето будет дождливым.