В ДТП в зоне АТО погибло 12 военнослужащих, еще 18 - травмированы

Думская

Как сообщает пресс-служба МВД, в результате дорожно-транспортного происшествия 12 военнослужащих погибли и 18 травмированы.

На месте трагедии работает комиссия в составе представителей военной прокуратуры, работников ГАИ, следственно-оперативная группа МВД Украины и командования Национальной гвардии Украины.

Принимаются исчерпывающие меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим, которые доставлены в медицинские учреждения города Артемовск, все меры по обеспечению необходимыми медикаментами, а также эвакуации пострадавших в город Харьков и других медицинских учреждений Украины.

Оперативным штабом Национальной гвардии Украины открыта горячая линия для предоставления информации родным и близким пострадавших.

Коллегия Министерства внутренних дел Украины и командования Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, говорится в сообщении.