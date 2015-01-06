Яблоки эффективно очистят организм
15:50, 06 января 2015Страна
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Пектин включают в детоксикационные программы при лечении наркоманов, принимающих героин, кокаин, марихуану
Фото УНИАН
Яблоки эффективно очищают организм, а яблочный сок помогает справиться с последствиями жизнедеятельности вирусов, когда мы подхватываем инфекцию, например, грипп.
Яблоки содержат пектин, он помогает эффективно выводить из организма соединения тяжелых металлов и другие токсины. Не случайно, пектин включается в детоксикационные программы при лечении наркоманов, принимающих героин, кокаин, марихуану. Кроме того, яблоки помогают избавиться от кишечных паразитов, некоторых кожных заболеваний, способствуют лечению воспаления мочевого пузыря, предотвращают проблемы с печенью.
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