Яблоки эффективно очистят организм

Яблоки эффективно очищают организм, а яблочный сок помогает справиться с последствиями жизнедеятельности вирусов, когда мы подхватываем инфекцию, например, грипп.

Яблоки содержат пектин, он помогает эффективно выводить из организма соединения тяжелых металлов и другие токсины. Не случайно, пектин включается в детоксикационные программы при лечении наркоманов, принимающих героин, кокаин, марихуану. Кроме того, яблоки помогают избавиться от кишечных паразитов, некоторых кожных заболеваний, способствуют лечению воспаления мочевого пузыря, предотвращают проблемы с печенью.