Лечебные свойства мате

10:30, 06 января 2015
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Мате – это напиток, который готовят из сухих листьев и побегов падуба парагвайского. Высокий уровень производных кофеина в составе мате способствует борьбе с раковыми клетками

Фото: hnb.com.ua

Таким образом, мате является эффективным средством против рака кишечника. Напиток можно использовать для профилактики, а также для лечения рака. 

Эксперты обнаружили целебные свойства в ходе эксперимента. Оказалось, что вещества в составе мате способны уничтожать раковые клетки кишечника. 

Мощным эффектом обладают производные кофеина, оказывая также влияние на воспалительные процессы, предотвращая их. 

Ученые тщательно изучили процесс и схему действия мате на организм. 

Полезные свойства мате были известны давно. Этот напиток нормализует работу органов пищеварения, укрепляет иммунную систему, является спазмолитиком. Мате содержит дубильные вещества, бета-каротин и полноценный набор витаминов, а также минеральных веществ. Напиток поддерживает необходимый уровень адреналина, нормализует кровообращение. 

Мате рекомендуют пить спортсменам для снятия усталости и выведения молочной кислоты. 

Ксантин, который называют матеином, поддерживает организм в тонусе около 10 часов, тогда как кофе может подарить бодрость всего на 3 часа. 

Кроме того, после употребления мате не учащается сердцебиение и нет всех неприятных симптомов, возникающих при употреблении кофе. 

Мате снижает тягу к алкоголю и никотину, улучшает потенцию и дарит человеку отличное настроение. 

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