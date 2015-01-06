Лечебные свойства мате

Таким образом, мате является эффективным средством против рака кишечника. Напиток можно использовать для профилактики, а также для лечения рака.

Эксперты обнаружили целебные свойства в ходе эксперимента. Оказалось, что вещества в составе мате способны уничтожать раковые клетки кишечника.

Мощным эффектом обладают производные кофеина, оказывая также влияние на воспалительные процессы, предотвращая их.

Ученые тщательно изучили процесс и схему действия мате на организм.

Полезные свойства мате были известны давно. Этот напиток нормализует работу органов пищеварения, укрепляет иммунную систему, является спазмолитиком. Мате содержит дубильные вещества, бета-каротин и полноценный набор витаминов, а также минеральных веществ. Напиток поддерживает необходимый уровень адреналина, нормализует кровообращение.

Мате рекомендуют пить спортсменам для снятия усталости и выведения молочной кислоты.

Ксантин, который называют матеином, поддерживает организм в тонусе около 10 часов, тогда как кофе может подарить бодрость всего на 3 часа.

Кроме того, после употребления мате не учащается сердцебиение и нет всех неприятных симптомов, возникающих при употреблении кофе.

Мате снижает тягу к алкоголю и никотину, улучшает потенцию и дарит человеку отличное настроение.