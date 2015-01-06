Чем полезны темно-зеленые овощи

Кресс водяной (кресс-салат): содержит значительное количество биологически активного витамина В6, магния и фолиевой кислоты и действует как стимулятор пищеварения. Он также богат хлорофиллом и каротиноидами.

Шпинат - мощный источник хлорофилла и гликоглицеролипидов, которые защищают наш пищеварительный тракт от воспалительного повреждения. Гликоглицеролипиды - основные жирные кислоты, которые оберегают клеточные мембраны от повреждений, проявляют мощные иммуностимулирующие и противораковые эффекты. Кроме того, шпинат является важным источником меди, цинка и селена.

Листовая капуста богата изотиоцианатами: эти мощные сернистые соединения, которые защищают ген р53. Ген P53 считается хранителем нашего генома и регулирует нормальный клеточный цикл. Мутация гена p53 приводит к аномалиям клеточного цикла и развитию раковых заболеваний.

Глюкозинолаты и сульфоксид метилцистеина помогают активировать ферменты детоксикации в печени, которые играют важную роль в нейтрализации канцерогенных веществ.

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