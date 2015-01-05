Основные признаки зимней депрессии

Кроме того, в этот период заметно снижается половое влечение, зато возрастают другие естественные потребности: во сне и еде. Причем особенно сильно тянет на сладкое и калорийное. Еще одним признаком депрессии являются колебания настроения в течение дня. Хуже всего люди чувствуют себя вечером.

Больше других страдают от депрессии люди эмоциональные, легкоранимые. Американские ученые рассчитали формулу, по которой можно узнать, насколько человек подвержен сезонным расстройствам. В эту формулу помимо психологических черт личности включены такие параметры, как наследственная склонность к депрессиям, количество светлых часов зимой в стране проживания, а также отрицательный психологический эффект от того, что человек уходит из дома и возвращается с работы, когда на улице темно. Немаловажными исследователи посчитали и такие показатели, как уровень освещенности в офисе и психологический микроклимат на работе и дома.

Главная причина наших зимних страданий – короткий световой день. Идешь на работу – еще темно, возвращаешься – уже темно. Как тут не впасть в уныние? Неслучайно у южан депрессии возникают гораздо реже, чем у жителей северных стран. Все дело в том, что в темное время суток у нас в мозгу образуется больше гормона мелатонина, который тормозит выработку гормонов гипофиза, регулирующих многие важнейшие функции организма. Поэтому лучшее средство от расстройств, вызванных непродолжительным световым днем, это сам солнечный свет.

Менее рискованный и более эффективный способ борьбы с зимней апатией – фототерапия. Лечиться светом можно в специальных клиниках под руководством врача, который подберет ультрафиолетовое излучение оптимальной яркости и определенного спектра. А можно использовать этот метод и самостоятельно. Например, под галогеновыми лампами у себя дома. Один час пребывания при освещенности в 2500 люкс (полный солнечный свет – 100 тыс. люкс) – и настроение улучшается как по волшебству.

Любительниц загара порадует известие, что схожий эффект дают и посещения обычного солярия. Несколько 5–10-минутных сеансов – и депрессии – как не бывало. Только следует помнить, что «фонтаны ультрафиолета» не рекомендованы при повышенной чувствительности к солнечным лучам и при наличии некоторых заболеваний.

Чтобы достойно и без потерь пережить зиму, в дневные часы нужно как можно больше бывать на свежем воздухе. А еще лучше – использовать это время для занятий физкультурой. Ведь зима предлагает нам столько прекрасных возможностей, чтобы вести активный образ жизни. Выходные, проведенные на катке, в лесу или на ледяной горке, не только сплотят всю семью, но и зарядят позитивной энергией на целую неделю.