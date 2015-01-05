Пять шагов к психическому здоровью

Терапевты сформулировали пять основных шагов, благодаря которым, по их словам, удастся безопасно пережить любые жизненные трудности, защитить своё психическое благополучие и оставаться разумным оптимистом в самых напряженных ситуациях.

Во-первых, рекомендуется проводить больше времени с людьми, о которых мы больше всего заботимся и наоборот реже встречаться с теми, кто истощает наши эмоциональные силы и заставляет воспринимать самого себя в негативном свете.

Во-вторых, ежедневно надо посвящать хотя бы десять минут самому себе, чтобы расслабиться, сфокусировать внимание на положительных аспектах жизни и ощутить благодарность за то, что имеешь.

В-третьих, важно быть уверенным, что вы сможете противостоять любым проблемам и решать поставленные вопросы, а не игнорировать их.

В-четвёртых, необходимо прекратить практику самобичевания за совершённые ошибки и за то, что уже нельзя изменить – эксперты советуют мыслить о себе в позитивном ключе.

Наконец в-пятых, лучше всего постараться найти в окружении человека, который поможет справиться с эмоциональными проблемами, а не становиться "волком-одиночкой".