Чем полезен чайный гриб

В течение 6-10 дней в процессе брожения образуется слабоалкогольный напиток, который сливают и несколько раз процеживают через марлю. После этого сам гриб промывают и снова заливают сладким чаем.

Такой настой пьют по полстакана несколько раз в день. Пьют его при болезнях желудка, печени, мочевого пузыря и почек. Считается, что напиток снижает артериальное давление, помогает желудку переваривать пищу, действует как профилактика при полиартрите, атеросклерозе. Помогает при насморке и ангине.

Очень полезен людям в возрасте, поскольку уменьшает головные боли, содержание холестерина в крови. Рекомендуется применять его при колите, дизентерии, запорах.

Не рекомендуют использовать при язве желудка, повышенной кислотности и подагре.

Кроме всего прочего настой чайного гриба обладает успокаивающим свойством, снижает общую утомляемость - как умственную, но и физическую. Если выпить напиток натощак, это поспособствует лучшему пищеварению, а если употребить его перед сном, он улучшит Ваш сон и успокоит нервы.

Пейте на здоровье!