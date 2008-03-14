В рамках проекта Комитета по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации 15 апреля 2008 в Киеве пройдет конференция «Медицинское страхование и реформирование системы здравоохранения в Украине».

Проект предусматривает решение проблемных вопросов, связанных с несовершенством организационно-правового и финансово-экономического механизмов регулирования инновационных процессов в системе здравоохранения и внедрение в Украине общеобязательного медицинского страхования. На конференции будет презентован опыт функционирования национальных систем медицинского страхования Финляндии, Польши и Молдовы.

К участию в конференции приглашаются представители государственных и правительственных структур как Украины, так и других стран, частных страховых компаний, неправительственных организаций и СМИ, которые прямо или опосредованно привлечены к процессу формирования в Украине сектора медицинского страхования.

Мероприятие пройдет в конференц-центре Президент Отеля Киевский (ул. Госпитальная,12, г. Киев, Украина)

Для получения детальной информации и подтверждения своего участия просьба обращаться в Комитет по вопросам здравоохранения ЕБА по телефону +38 044 496 0601, или e-mail: office@eba.com.ua