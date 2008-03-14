Цены на лекарства в Украине будет регулировать государство

Такое единодушное мнение высказали на своем первом заседании, которое прошло 12 марта в Киеве, члены рабочей группы по вопросам усовершенствования механизмов государственного регулирования цен на лекарственные средства, председателем которой является заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Рыбчук.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского назначения, Виктор Рыбчук, открывая заседание, напомнил, что на данный момент действует регламентирующий документ – Перечень зарегистрированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отечественного и иностранного производства, цены на которые подлежат государственному регулированию, утвержденный совместным приказом МЗ Украины и Министерства экономики от 31 декабря 2001 г. № 480/29. Он регулирует граничные наценки на лекарственные средства (ЛС) и изделия медицинского назначения (ИМН).

Существует также Национальный перечень основных ЛС и ИМН, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 29 марта 2006 года № 400. При этом перечень ЛС и ИМН, цены на которые подлежат государственному регулированию, насчитывает 135 международных запатентованных названий ЛС и ИМН (из которых 27 не относятся к Национальному перечню) и 1368 торговых названий ЛС.

Он подчеркнул, что, во-первых, рабочей группе необходимо определить какой перечень основных ЛС, цены на которые так или иначе регулируются за государственных счет, будет принято за основу для работы. Только после решения этого вопроса нужно перейти к следующему, а именно, к усовершенствованию механизмов регулирования цен государством, посколько нынешний механизм позволяет субьектам предпринимательской деятельности уходить от этих механизмов.

«По нашему мнению, созрела необходимость усовершенствования государственной ценовой политики и экономической доступности ЛС, путем осуществления перехода к единому для Украины механизму государственного регулирования и контроля цен на основные ЛС, усовершенствования механизмов государственного регулирования граничных торговых наценок на ЛС и ИМН», - сказал заместитель министра.

В.Рыбчук напомнил, что с целью предоставления рекомендаций странам при формировании государственной лекарственной политики ВОЗ с 1977 года составила первый примерный перечень основных ЛС, исходя из потребностей здравоохранения. Этот шаг дал толчок развитию национальных лекарственных программ. С этого времени перечень регулярно обновляется.

В процессе обсуждения члены рабочей группы высказали единодушное мнение, что сегодня назрела необходимость создать единый перечень ЛС Украины. За основу его создания было решено взять существующий Национальный перечень, включив в него, после тщательного изучения те препараты и ЛС, которые уже доказали свою эффективность. «В действующем перечне есть такие ЛС, эффективность которых вообще не доказана», - подчеркнул заместитель министра.

Подводя итог встречи, заместитель министра предложил создать в составе этой рабочей группы подгруппу специалистов, которые будут заниматься чисто экономическими вопросами и в состав которых обязательно должны войти представители министерства экономики.

Кроме создания единого перечня ЛС, Виктор Рыбчук также поручил начать подготовку совместного (МЗ Украины и Министерства экономи Украины) постановления по перечню ЛС, цены на которые подлежат государственному регулированию. Работу над этим постановлением поручено возглавить председателю Государственной службы лекарственных средств Алексею Соловйову.

На решение всех этих вопросов заместитель министра дал пять дней, после чего рабочая группа должна будет собраться на свое очередное заседание.