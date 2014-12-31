Сколько времени можно хранить салаты и закуски

Ольга Муштрук, диетолог:

- Обычно мало кто задумывается над тем, как долго можно хранить салаты и закуски в холодильнике. Однако от этого зависит наше здоровье! Дело в том, что бактерии, которые активно размножаются в салатах, особенно в заправках, могут нанести вред организму, пишет lvivpost.net.

Готовые салаты с мясом, грибами, рыбой, яйцами, сыром, морепродуктами, в том числе и любимый салат украинцев оливье, можно держать в холодильнике не более шести часов, на столе - не более чем два. Это касается всех салатов, заправленных майонезом. Вообще любые закуски, салаты являются блюдом одного вечера, поэтому их следует употребить как можно быстрее.

Салаты, заправленные маслом, могут храниться чуть дольше - до трех часов. Фруктовые салаты, заправленные йогуртом, рекомендуется употребить сразу, до двух часов, пока фрукты не пустили сок.

Сыры нужно хранить плотно завернутыми в полиэтиленовые пакеты в холодильнике до двух недель (лучше всего в нижнем ящике). Полумягкие или твердые сыры (к примеру, чеддер или гауда) можно держать в течение двух-трех недель, но надо помнить, что они не должны быть в самой холодной части холодильника.

Тушеное мясо птицы, баранина или отбивные из свинины можно хранить в холодильнике не более одного-двух дней. Стейки, большие куски мяса, плотно обернуты пищевой пленкой, “выдержат” в холоде три-четыре дня.