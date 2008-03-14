В Украине - всплеск заболеваемости герпесом

По данным ВОЗ заболеваемость вирусом простого герпеса занимает второе место среди вирусных инфекций по распространенности на нашей планете. На первое место эксперты отнесли вирус гриппа.

От 90 до 98% населения земного шара поражено этим вирусом. В странах Евросоюза, США, Канаде носителями инфекции являются от 30 до 50% населения, а в странах третьего мира – от 80 до 90%, причем в 50% случаев заболевание рецидивирует не меньше одного раза в год, поскольку устойчивого иммунитета к вирусу не существует.

За последние 10 лет всплеск герпетической инфекции с аналогичной ситуацией наблюдается и в Украине. Необходимо отметить, что чем ниже уровень жизни общества, тем больше людей болеют лабиальным герпесом. Так, в развивающихся странах почти 100% населения болеет герпесом 1-го типа, а в развитых – не более 50%.

Поскольку в момент обострения герпес становится очень заразен, число больных может серьезно увеличиться. Поэтому одной из наиболее актуальных проблем в лечении герпеса является сокращение срока его рецидива. Достичь этого можно в том случае, если заблокировать ДНК вируса и остановить его размножение.

Поэтому инфекцию не только нужно лечить современными эффективными средствами, но и соблюдать все меры безопасности в период обострения, иначе велика вероятность заразить близких.

В настоящее время известно 8 типов вируса герпеса. Наиболее распространен в Украине, как и во всем мире, вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), поражающий кожу лица, губ и слизистые оболочки полости рта, и вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2), который поражает половые органы, заражение происходит половым путем.

Особенностями ВПГ являются инфицирование в детском возрасте, длительное латентное течение, "пожизненное" скрытое размножение ВПГ в лимфатических узлах и ганглиях нервной системы. В связи с этим ухудшается иммунный статус, присоединяется сопутствующая инфекция (хламидийная, грибковая, бактериальная), что приводит к развитию хронических воспалительных заболеваний, рецидивам герпетической инфекции, ухудшению качества жизни.

Кстати, в начале марта исследователи из Больницы матери и ребенка при Университете Аделаиды в Австралии впервые в мире сделали открытие взаимосвязи между вирусными инфекциями, повышенным кровяным давлением и опасностью преждевременных родов у беременных женщин.

Ученые продемонстрировали, что подверженность вирусным инфекциям, таким как герпес, в период беременности может ассоциироваться с опасностью гипертонических заболеваний (преэклампсией), а также с преждевременными родами.

newsland.ru